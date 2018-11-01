〈北部〉《桃園》中央准建9停車場 前瞻挹注12.6億

2018-11-01

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市許多鬧區經常停車位「一位難求」，市府交通局昨天就此在市政會議專案報告。市長鄭文燦表示，市府今年以前瞻計畫申請十四案停車場工程，中央已核定九案、十二．六億元補助，另五案也已進入複審，案件若全數通過，全市將可增加四千二百七十二個汽車停車格、一千八百一十三個機車停車格，估計二○二○年起陸續完工。

還有5案複審中 可望全過

市府交通局長劉慶豐指出，行政院「前瞻基礎建設計畫」的項目中，交通部「改善停車問題計畫」預算約二百億元，提供地方政府申請停車場興建案的工程經費補助，今年市府陸續申請十四案，截至目前，交通部公路總局已核定九案，其餘五案正在複審，將於二○二○年、二○二一年陸續完工，可大幅改善桃園的停車需求。

交通局主任秘書熊啟中會後表示，市府每年會針對各都市計畫區進行停車供需調查、綜合評估並先後排序，評估內容以違規停車、正常停車的比例觀察車位是否充足，提出申請的十四案都位於公有土地，核定後就能陸續開工；另也鼓勵民間利用私有土地開設停車場，給予獎勵金。

有的停車場將供轉乘服務

劉慶豐說，這十四座停車場落成後將能改善市區停車問題，也會引進智慧化停車管理系統，如入場車牌辨識、系統找車等，且九成以上的停車場將提供轉乘服務，方便市民運用大眾運輸系統。

中央補助款三到五成不等

鄭文燦說，中央已經核定的九案，提供的補助款約為三到五成不等，不足部分則由市府利用停管基金貸款，再透過循環方式使用完成建設；未來市府辦理館舍興建時，也會評估基地面積、停車效益等面向來提升停車空間。

劉慶豐另表示，明年規劃向中央提案申請角板山立體停車場、機捷A17站流行音樂中心及原住民族文創中心停車場、桃園市立美術館停車場、市府文化局前廣場停車場。