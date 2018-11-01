〈中部〉廖婉如市場掃街 親和力十足

2018-11-01

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨市長候選人林佳龍夫人廖婉如昨在民進黨潭雅神提名的議員候選人蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉及潭陽里里長林國印等陪同下，至潭子區潭水亭觀音廟旁的菜市場掃街拜票，熱情民眾贈送菜頭及青蒜，高喊「當選」；廖婉如表示，市長林佳龍四年來努力縮短原台中縣市的城鄉差距，相信市民也感受得到，才能獲得這樣熱情的回應。

全程笑容滿面 民眾熱情握手

「你好，我是林佳龍的太太廖婉如！」廖婉如昨天一早從潭水亭出發，沿途掃街拜票，廖婉如穿著短袖，展現熱情活力，看到前方有民眾注視著等候與她握手，她還會小跑步上前握完手後，再回頭與尚未握手的攤商握手，懇請支持，全程笑容滿面，展現十足的親和力。

攤商送菜頭、青蒜 高呼當選

廖婉如代替市長林佳龍掃街，獲得不少攤商及民眾熱情支持，攤商及民眾當場贈送菜頭及青蒜，高呼「當選」！一位婦人說，一定會投林佳龍，因為「要支持真正有在為台灣做事的人」。

未用麥克風 近距離跟民對話

廖婉如表示，每每掃街都感受到民眾的熱情，收到民眾贈送的菜頭、青蒜代表著祝福，這也表示佳龍努力一步步拉近城鄉差距，民眾也感受到認真的市長、進步的台中。

媒體詢問廖婉如好像掃街有點「燒聲」，廖婉如說，因為她不喜歡用麥克風跟民眾說話，比較喜歡直接跟民眾近距離對話，一來能接近民眾，也能傾聽到民眾的心聲，希望透過一一握手、問候，把握與攤商、市民交流、互動的機會，讓有溫度的雙手和問候，留存在民眾心中。

有趣的是，一同掃街的五人，分別為一號林義偉、二號林佳龍、三號蕭隆澤、四號周永鴻及五號張雅旻。廖婉如說，這不僅代表著「五夠讚」，也代表市府的服務是一條龍。廖婉如在掃街途中還童心未泯，要旁人喊一、二、三、四、五，五人再分別跳起來呈現波浪舞。