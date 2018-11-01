〈中部〉改善鹿港交通 停車、路況將智慧化

2018-11-01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕打造鹿港國家歷史風景區，第一步就要先改善交通！

建置停車資訊導引系統

彰化縣政府工務處運管科長許僅宜表示，由於鹿港地區平日與假日的交通流量相差很大，因此將建置停車資訊動態導引系統（CMS），並計畫將在進入鹿港地區聯絡道的線東路與彰一四四線的員大排平面道打造智慧交通整合系統（ITS）；並在福興停八、停九用地打造公有收費停車場。

許僅宜指出，CMS主要是以鹿港主要街道與聯外道路部分，透過牌面設立，可以提供智慧化導引，也就是提供替代道路、停車場或交通路況等相關資訊；例如附近停車場所剩車位，或是路況壅塞路段，都可以在第一時間提供給用路人作為參考，避免用路人進入鹿港市區之後，為了找車位在市區道路打轉。

打造即時交通路況監控

而ITS部分則是區域型的智慧交通訊息的平台，除了納入CMS以外，打造全天候即時交通數位路況監控，提供更全面性交通資訊，計畫以通往鹿港地區的聯絡道為主，初步計畫以線東路與彰一四四線的員大排兩側平面道路為主，讓遊客可以在進入鹿港市區之前，就可以提前知道交通情況，也能提供警方就即時資訊，作為交通紓解與相關交通管理對策。

規劃公園化停車場

許僅宜表示，CMS已進入細部規劃，預計明年完成啟用，希望能在鹿港慶端陽重要節慶發揮效用；而福興停八、停九用地規劃的全新停車場，位於鹿港、福興交界的黃昏市場對面，將打造為公園化的平面停車場，停車場地面採用植草磚，增加地面與土地的透氣性，停車場周邊會種樹，可停放一一八輛汽車，預計明年完工。