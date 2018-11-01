〈中部〉挺洪國浩 小英承諾捷運延伸南投

2018-11-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕蔡英文總統昨把民進黨行動中常會開拔到南投縣，並到南投市的廟宇參香揭匾時，大力推薦黨內南投縣長候選人洪國浩，總統說，洪清廉、勤勞，又能幹，放心把南投縣交給他，中央的行政資源，透過洪的管理，將能達到更有效的發揮，有關南投的交通，台中捷運將會延伸到南投，且一定會做，屆時南投會更熱鬧，恢復南投在中台灣的地位。

洪︰捷運加環線打通任督二脈

洪國浩表示，台中捷運延伸到南投，對觀光、農業、民生有莫大助益，特別是能與他提出的「交通建設一環線」做串聯，捷運與環線二者相互搭配，猶如打通交通任督二脈，可望讓南投的交通更便利完善。

蔡英文總統昨到南投名間鄉召開民進黨行動中常會，與總統府秘書長陳菊、南投縣長候選人洪國浩、名間鄉長候選人陳聰鑑先到茶二指故事館，在館長楊國珍的介紹下，認識茶業文創、手採茶葉，並抽出「茶葉籤」，再到南投市永興宮、鳳山寺揭匾參香。

蔡︰恢復南投在中台灣的地位

蔡總統表示，台灣正處於困難的階段，外有中國壓迫，內有經濟問題需處理，因此政府陸續進行年金改革，以防年金破產，對年輕人則是予以減稅，減輕經濟負擔，並有長照2.0，讓民眾在照顧年長者時，都有政府做後盾，交通建設則會將台中捷運延伸到南投，恢復南投在中台灣的地位。

蔡總統強調，中央的政策需要地方配合執行，她高度推薦有能力，善於管理財政的洪國浩，由於洪在草屯鎮長、南投水利會長期間表現都是最好，身為總統，她放心把資源交給他，並期盼南投有個好縣長，能與總統配合，把縣民照顧好就是她最大的心願。

茶二指館長楊國珍說，「茶葉籤」是要讓抽籤者品嚐到適合的茶葉，小英總統抽中的是「打拚中」，代表的茶葉是鹿谷比賽烏龍茶，籤詩意味打拚之人應立足台灣、放眼世界，而在經過一番努力後，則可一嚐比賽茶犒賞自己，正與總統持續為台灣努力打拚不謀而合。