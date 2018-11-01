〈中部〉嘉義縣議員選舉第三選區選情分析》8人爭5席 新人擁奧援老將力戰

2018-11-01

記者曾迺強／特稿

下屆嘉義縣議員選舉第三選區（大林鎮、溪口鄉、梅山鄉）八位候選人搶五席（含一席婦女保障名額），包括民進黨現任郭芳宜與新人許有疆、劉雅文，國民黨現任吳思蓉、新人陳信文，而梅山鄉長劉宏文、前嘉義縣文化基金會執行長趙麗娜都退出民進黨，與首次競選公職的陳志明同樣以無黨籍參選，老將耕耘扎實，新人也有來頭，多半有地方派系奧援，各擁實力，但都沒有十足把握，健全且有效率的傳統組織戰，成為能否勝出關鍵。

劉雅文、許有疆雖為新秀，對地方服務都不陌生，劉父劉邦詩曾任溪口鄉長、議員，胞妹劉純婷也當過溪口鄉長，現為鄉農會總幹事，表弟、溪口代理鄉長孫維聰正競選鄉長，兩人合作衝刺選情；許有疆是大林鎮公所建設課長，有前鎮長李秀美、嘉縣農會總幹事黃貞瑜母女檔相挺，力拚出線。

吳思蓉在地經營多年且擁國民黨基本盤，已任五屆議員，本屆第一高票，尋求六連霸占優勢；三十三歲陳信文的父親是前議員陳保復，是此選區最年輕的候選人，與國民黨籍縣長候選人吳育仁魚水相幫，也有啼聲初試的爆發力。

劉宏文兩屆鄉長任滿，回鍋選議員，勢必瓜分根基主力也在梅山的郭芳宜票源，兩位政壇老將都有不能落敗的壓力，都傾全力拉票。

趙麗娜競選總部設在民進黨提名大林鎮長候選人葉和平開設的餐廳旁，趙、葉都被視為縣長張花冠人馬，合力拓展票源態勢不言可喻，趙與也退出民進黨參選縣長的前副縣長吳芳銘串連，實力不容小覷；建築業出身的陳志明首次參選，出身溪口鄉，知名度須加把勁開拓。