〈中部〉嘉市入選全球智慧城市 涂醒哲端樂活願景

2018-11-01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨嘉義市長涂醒哲拚連任，昨天提出「嘉義市未來大願景」第二波政見「智慧樂活」篇，如智慧路燈，採用共桿設計裝設包含交通流量監測、監視錄影系統等感測裝置，及結合聊天機器人提供民眾觀光資訊、使用數據分析訪客行為行銷等智慧旅宿，共十個計畫、補助經費約八億元，強調「這不是夢想，（計畫）已經開始」。

涂︰分八大面向 智慧科技治理

涂醒哲說，嘉市去、今年入選全球前七大智慧城市，是第一個成立智慧科技處的縣市，運用智慧科技從經濟、交通、照護等八大面向進行城市治理，如智慧健康會架設健康管理平台，由嘉市主導，跨嘉義縣、雲林縣、澎湖縣串接診所資料，分析量測紀錄，提供醫療、疾病衛教資訊。

市府都市發展處昨發表以航空多角度傾斜攝影技術建置的3D影像模型，及航測數值地形圖更新成果；都發處副處長陳永軒說，以往數值地形圖是用一台相機自空中拍攝，此次用七台相機航拍，取得全市建築物輪廓、高度，並挑選一百個重要地標、建築等，製成精緻模型真實貼圖，現已完成六十棟，民眾可到都發處網站體驗。

蕭淑麗明天辦青年發聲電音趴

無黨籍市長候選人、市議會議長蕭淑麗明下午五點到晚上九點半，在文化公園舉辦「蕭淑麗，青年發聲電音趴」，安排「築夢者」街舞團、DJ昆娜等演出；國民黨市長候選人黃敏惠昨到嘉義魚市場、南田市場與鄉親博感情。