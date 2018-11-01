〈中部〉開車遊台中花博 停車場即接駁站

2018-11-01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博倒數計時，市府鼓勵民眾搭火車看花博，但不少民眾仍反映有開車需求，交通局長王義川十月卅一日公布開車交通攻略，即「停車場就是接駁站」，駕駛人只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，停好車再搭免費接駁車到園區。

Google花博接駁站 即可顯示

王義川表示，花博觀光人潮預估達八百萬人次以上，為讓各地開車逛花博的民眾都有地方停車，市府共規劃約一萬兩千格汽車停車位、五千格機車停車位，到停車場即可轉乘免費接駁車到花博園區，接駁車平均每十分鐘一班，坐滿即開車。

下交流道後 依指示牌往停車場

針對外地遊客，王義川建議開車上國道，下交流道後依花博交通指示牌前往麗寶、神岡、甲保廠等花博停車場。其中，麗寶第一停車場是外埔園區的主停車場，提供汽車位一千四百廿格、機車位七百格；神岡停車場是后里園區主停車場，提供汽車四千四百七十格；甲保廠停車場則為豐原園區主停車場，共提供汽車八百五十格。

至於台中市開車遊客，可前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園、沙鹿火車站西側等五處接駁站，各接駁站旁皆有停車空間，停完車再搭免費接駁車直達后里東站接駁站，下車後即抵達后里園區，也可轉搭園區間接駁車到外埔園區參觀。

北部搭高鐵南下 苗栗站下車

另外，王義川也建議北部民眾若搭乘高鐵看花博，可於高鐵苗栗站下車後，步行五分鐘至台鐵豐富站轉搭區間車到后里站，后里站東站出口即是花博園區，會比在高鐵台中站下車到台鐵新烏日站轉乘，省時又省錢。前者車程加步行時間約八十四分鐘，總票價四百八十二元；後者則要花九十九分鐘、七百四十七元。