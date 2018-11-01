〈中部〉台十四甲線清境至翠峰 大客車有望解禁

2018-11-01

〔記者佟振國／南投報導〕針對南投縣仁愛鄉清境觀光業者建議台十四甲線清境農場以上路段，例假日禁行甲類大客車的規定能夠解禁，挽救低迷的觀光景氣，經南投縣道安會報南投監理站則提案建議改為 「大客車行駛應特別注意路段 」，但前提是必須試辦半年，這項提案經道安會報審議通過，近期相關單位會再進行路段會勘與會商，希望能在十一月中旬開始試辦。

仁愛鄉台十四甲線路寬不足且多處彎道，公路總局即規定台十四甲線十八公里翠峰以上禁行甲類大客車，但清境地區屬於熱門風景區，考量交通疏導需要，自二○○三年起又將七．五公里清境農場至十八公里翠峰採例假日禁行甲類大客車。

例假日禁行影響觀光

但清境觀光業者普遍反映目前大型遊覽車都停在清境國民賓館的統一超商廣場，一旦假日停車位不足，遊覽車必須到七．五公里以上路段找適當停車空間，因去年九月起遊覽車依法須強制加裝GPS定位設備，即有遊覽車業者經常接獲監理單位的警告訊息，指遊覽車已進入禁行路段，今年一至九月即接獲近三千次，若再違規即開單扣點，讓業者怕怕，甚至假日不願意行駛，也影響清境農場的團客人數。

清境觀光協會建議在七．五公里以上的民宿、餐廳業者若備有適當安全的停車空間，盼能讓禁行甲類大客車的規定解禁，本月份的道安會報也特別進行研議。

擬試辦改為應注意路段

南投監理站則是提案建議將現行台十四甲線清境至翠峰例假日禁行甲類大客車路段，改為大客車行駛應特別注意路段，除了減少遊覽車異常警告情形，也配合地方振興觀光產業目標，經與會南投縣警局、公路總局二區工程處等單位討論，前提必須是先試辦半年，再視試辦情形，評估是否繼續維持禁行或改為須注意路段。