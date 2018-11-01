〈中部〉打造中彰生活圈 彰南路大肚溪橋動土

2018-11-01

〔記者張聰秋／芬園報導〕台中市與彰化縣隔著大肚溪，為打造共同生活圈，兩縣市規劃興建三座跨溪橋樑，其中連接台中烏日與彰化芬園的彰化縣彰南路大肚溪橋（台中稱為台中溪尾橋延伸段）昨天動土，工程預計二○二○年七月竣工，將來通車後，兩地往返時間，將可從目前繞遠路耗費五十分鐘，大幅縮短到只有五分鐘車程。

台中市長林佳龍和彰化縣長魏明谷共同合作規劃的跨溪橋樑共計三座，除了彰南路大肚溪橋，尚有台中大肚與彰化和美跨河（烏溪）橋樑，以及台中市烏日區與彰化市金馬東路大肚溪橋樑。

林佳龍說，這三座橋是他的政見，台中溪尾橋已經完工通車，第二座彰化市金馬東路大肚溪橋捷運綠線，從高鐵新烏日站跨越到彰化路線已經定案，第三座跨烏溪橋兩縣市持續合作推動。

彰化市彰南路大肚溪橋，全長約一公里、路寬十二到十六公尺，工程昨動工，預計兩年施工期，林佳龍說，縣市合作跨越河川、共同完成兩地串聯，是「兩岸一家親」最佳寫照。

工程預計二○二○年七月竣工

彰南路大肚溪橋起於台中市溪尾大橋西至彰化縣芬園鄉省道台十四線路段（即彰南路五段），工程總經費約五億二九六八萬元，兩縣市依照路段比例分擔經費，彰化負擔一億九九○○萬元，台中市負擔三億三○六八萬元，完工通車後，可串聯國道三號烏日交流道、省道台十四線、台七四線中彰快速道路、台六三線中投快速公路等交通網絡。

魏明谷說，再過兩年，彰化市到台中市霧峰、太平、大里等地區，甚至要上國道三號烏日交流道，交通方便、車程短。

通車後烏日到芬園車程只要五分鐘

林佳龍說，台中和彰化長期被河川阻隔，台中市烏日區溪尾里，八七水災河道改變之後，地理位置緊鄰彰化縣芬園鄉，未來台中溪尾橋連貫彰化縣彰南路大肚溪橋後，兩地本來五十分鐘車程因此縮短為只要五分鐘，生活圈更為緊密，這是中彰兩地共榮共存的代表。