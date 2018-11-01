〈中部〉太平雲梯今轉民營 增現場購票

2018-11-01

〔記者曾迺強／梅山報導〕阿里山國家風景區管理處興建、營運的嘉義縣太平雲梯、遊客中心等設施，今起移由「太平社區產業合作社」經營，新增現場購票、悠遊卡、Apple Pay等支付管道，十五日起試辦夜遊，晚上六至九點開放登梯，明年各月推特色活動，希望吸引觀光人潮。

15日起試辦夜間開放登梯

太平雲梯自主營運典禮昨早在雲梯的迎賓廣場舉行，阿管處長馬惠達將雲梯橋塔造型的雕塑，交給太平社區產業合作社理事主席嚴清雅，代表營運權移交，副縣長李明岳、農委會水土保持局副局長林長立等上百嘉賓與鄉親觀禮。

馬惠達說，本案出租標的包括雲梯、遊客中心、停車場、太平老街東側末端的竹林茶坊等，年租金六百萬元，首次租期五年，是阿管處以私部門承接完整遊憩據點、提供遊客服務的首例，將為合作社媒合旅行社及推出觀光活動。

悠遊卡、Apple Pay後天起可付款

太平社區產業合作社總經理張世昌表示，遊客即日起可在登梯口以現金購買票券，金流業者今、明天在遊客中心安裝行動支付機台，後天開始提供悠遊卡、蘋果手機綁定信用卡的Apple Pay感應付款服務。

開放年餘 共68萬餘人次登梯

阿管處副處長莊靜真說，太平雲梯去年九月廿三日營運到昨天的登梯總人次六十八萬餘人，門票總收入五千五百多萬元。

明年起每月推特色活動吸客

梅山文教基金會執行長許應典肯定合作社新增不同購票管道，解決遊客只能在網路及超商購票的不便，卻憂心打卡熱潮一過，雲梯恐淪為「蚊子橋」；嚴清雅表示，明年每月推出活動吸客，如元月的新春賞花節、四月的螢火蟲節、八月的在地文學家張文環紀念節等，凸顯在地特色，引進人潮。