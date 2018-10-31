〈南部〉黃偉哲承諾 優化身障者社福

2018-10-31

〔記者邱灝唐／台南報導〕距離年底選戰不到一個月，各台南市長候選人無不使出渾身解數，爭取選民支持。民進黨候選人黃偉哲承諾優化身障者的社會福利，而其他候選人也紛紛提出自身的社福政見；國民黨候選人高思博則打出經濟牌，為農、漁產品找訂單。

黃偉哲昨日發表身障社福政見，除了讓復康巴士比照公車招攬廣告，增加照顧身障朋友的經費之外，也將優先改良身障相關業務的「遠距洽公」，以及優化無障礙空間及設施，讓身障朋友在最便捷的情況下就能確保權益。另外，針對「大創案」風波，黃也強調會用司法自清。

高思博要為農、漁民找外銷訂單

高思博強打經濟牌，承諾要到國外為農、漁民找訂單，並且推動科技農業、專業農民、生態農村「新三農政策」，並要求中央政府加速開放農業外勞，解決勞動力不足的問題。

林義豐喊日出長照 許忠信發育兒津貼

無黨籍候選人林義豐喊出「日出長照」，積極照護生活仍能自理的老人，延長他們進入失智、失能的時間；許忠信承諾發放每月五千五百元育兒津貼，並鼓勵企業設置員工托育機構與社區建立托育機制。

蘇煥智推老人免健保費 陳永和倡設公托

蘇煥智除了要讓老人免健保費，也採取尊重市場的基本原則，透過民間力量活化關懷據點；陳永和也承諾設置公托，並且鼓勵企業主讓員工能帶小孩上班。