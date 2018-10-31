〈南部〉見證運河史 舊魚市場原地保留

2018-10-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕備受關注的八十二歲台南舊魚市場保留案，市府昨日宣布，因為沒有私有地主選配該魚市場街廓，確定建物原地保留，之前暫時卸下的木構屋架將復原，日後邀各界集思廣益讓這棟見證運河發展史的老建築活化重生。

82年歷史建築 未來將活化重生

台南舊魚市場位在中正路精華段，占地約四百坪，若以市價行情每坪五十萬元保守估計，該地市值約二億元，創下南市都市計畫第一個因文化保留，市府決定不標售這塊商業區「肉地」（可建築用地的俗稱）的範例，將成為其他縣市標竿，文史團體肯定並KUSO說「台南人就是又老又窮咩，連這種破建築也要保留！」

中國城精華地 因文化而保留

中國城暨運河星鑽區段徵收於二○一五年公告後，區內舊魚市場建物因劃設為商業區，須拆除供土地所有權人分配，但因舊魚市場建物建築樣貌及所在區位均有特殊的文史定位，市府在二○一六年邀集文史團體，針對舊魚市場建物的保留召開二次公民論壇會議，討論各種保留方案及可行性，至今已逾二年，終於有圓滿結果。

市府表示，行政院院長賴清德任市長時，已在二○一七年六月中國城廣場景觀改造工程動土典禮時，即宣示魚市場政策上確定保留，後續視配地作業情形再決定原地保留或是異地保留。

代理市長李孟諺說，運河星鑽區段徵收工程，地政局預定於明（二○一九）年三月完工，中國城廣場改造工程都發局亦正進行中，在魚市場建物確定原位置保留後，未來市府將就後續活化再利用，召開文史團體的座談會，以期保留後的魚市場建物能有再生契機。