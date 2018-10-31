〈南部〉高雄設IBA教育中心 世界調酒好手來受訓

2018-10-31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有六十七年歷史的IBA國際調酒協會，十月初在愛沙尼亞舉辦世界調酒大賽後，將未來每兩年一次、共十屆的賽事主辦權交給中國，台灣調酒教父、國際調酒會亞太區會長郭朝坤擔心台灣就此邊緣化，在會議上提出臨時動議，將在台灣設立IBA首座教育中心，獲大會通過後，明年五月該教育中心將落腳高雄，向全世界的調酒人才招手。

中國主辦IBA調酒賽 我出奇招

郭朝坤說，過去只要在中國舉辦調酒大賽，台灣國旗就不能出現，讓他相當不滿，這次大會上，眼看中國用「銀彈攻勢」搶下未來每兩年一次、共十屆的賽事主辦權，他擔心台灣無法再用自己的名義派選手參賽，於是在大會上提出臨時動議在台灣設立IBA首座教育中心。

郭朝坤指出，台灣的調酒選手水準世界一流，目前還留下兩項世界紀錄無人能破，「把實力拿出來，別人就會尊重你」，也因此當他提出這項臨時動議時，獲得多數會員國代表認同，願意把自己國家的選手送來台灣培訓。

選手來受訓 將提高能見度

在台灣設立IBA首座教育中心的好處，郭朝坤認為，即使未來廿年賽事都在中國舉辦，台灣一樣不能拿國旗去對岸比賽，但因為世界各國的調酒好手都要先來台灣受訓，台灣在國際的能見度不會被削弱。

第廿二屆「金爵獎國際調酒大賽」將於十一月十七、十八日在高雄舉行，屆時將有來自廿七個會員國的世界頂尖調酒高手參賽，創歷年來最多國家參賽紀錄。