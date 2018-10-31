〈南部〉底渣粒料去化 環局明年自設處理廠

2018-10-31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市每年產生底渣居國內之冠，環保局全國首創焚化再生粒料供料制度，除了強制公共工程使用一定比例再生粒料，昨認證五家合格預拌混凝土廠供料，並與檢方宣示防杜污染，明年推動自設底渣處理廠，全面自辦自產自銷，達到底渣粒料去化一條龍作業。

全國首創焚化再生粒料供料制度

高市有四座焚化爐，每年產生二十三萬噸底渣，是全國的四分之一，環保局首推含焚化再生粒料CLSM（控制性低強度回填材料）預拌混凝土廠認可計畫，全國首創焚化再生粒料供料制度。

環保局表示，目前委外將焚化底渣製成再生粒料，強制公共工程每噸使用一千七百公斤用料中，需使用八百公斤焚化再生粒料，目前已使用二十萬噸，今年自辦自銷，可完成底渣粒料去化，預期年省六千萬元。

認證五間合格預拌混凝土廠

環保局昨認證五間合格預拌混凝土廠，從源頭管控再生粒料流向，免費提供給公共工程使用，副市長蔡復進、環保局長蔡孟裕與橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒一同宣示防杜底渣污染環境，讓檢方成為市府推動政策的強力後盾。

值得一提的是，目前各縣市產生底渣粒料去化均委外處理，卻爆發業者非法棄置，衍生環境污染問題，唯有高市府負起責任，自己產生的底渣自己解決，深受環保署肯定，昨與全國各縣市政府開會，邀請環保局分享高雄經驗。

蔡孟裕表示，建立焚化再生粒料供料制度，確保焚化再生粒料導入CLSM的生產能力與品質，提升焚化底渣再利用率，明年將爭取中央經費，自設底渣處理廠，全面自辦自產自銷，讓底渣資源循環再利用，達到垃圾零廢棄目標。