〈南部〉街頭美術館 屏東公車候車亭藝術化

2018-10-31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近來走在屏東街頭或行經單車鐵道，藝術化的公車候車亭、單車鐵道的彩繪牆等，讓人眼睛為之一亮，這是屏東縣政府以「街頭美術館」為概念，所推動的藝術街景，成為民眾打卡新亮點。

單車鐵道、國道橋墩 也進行改造

屏縣府文化處邀請國內外藝術家，從九月起分別於縣民公園單車鐵道、歸來火車站橋下、麟洛交流道下單車國道橋墩、屏東市及恆春墾丁等九處公車候車亭進行藝術改造，盼讓街道變得更有「藝思」，進而轉變成屬於民眾的、生活的美學經驗。

副縣長吳麗雪、文化處長吳明榮及藝術創作團隊，昨天以「彩繪屏東」 為主題，共同啟動城市街頭美學計畫，並公布第一波藝術營造的景點；吳麗雪表示，縣府特別將單車鐵道、國道、公車候車亭透過不同的藝術手法，讓民眾跟著藝術家的創意，體驗在地人文風情，要讓更多人看見屏東。

麟洛段單車國道 七藝術家3D彩繪

策展人王劭傑等七位藝術家於麟洛段單車國道進行3D彩繪，以「別有洞天」為創作主軸，從橋墩延伸另一個美麗世界，營造驚豔的視覺。

位在屏東市復興圖書館前的候車亭，由藝術家包大山以「我陪你等」的創作概念，將屏東的自然、天氣和景觀用清爽可愛的圖樣呈現，讓民眾在等公車時，和熊超人一起窩在海螺殼中，讓等待成為一種享受。