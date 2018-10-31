〈南部〉台東33家旅宿 11月起推出優惠

2018-10-31

〔記者黃明堂／台東報導〕交通部觀光局推出樂齡旅遊補助計畫，台東觀光業者加碼推出「避寒台東 暖冬行動」，從十一月一日起到明年一月廿四日止，二人同行合計七八八八元、五八八八元或三八八八元的超級住宿優惠專案，希望度過年改、中客流失及普悠瑪列車出軌事件後的觀光景氣大寒冬。

避寒台東 專案到明年1.24止

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，前所未見的便宜價格在平日連續入住台東知名優質旅宿兩天（連續假日及星期六可採加價），還免費提供早餐，參加的業者在活動期間內，每天提供十個房間，部分業者還另有加送內容，這個應該會是空前絕後的好康，輕鬆暖冬就來台東。

平日二泊二食 假日則採加價

台東縣觀光協會表示，整合了酒店、飯店、渡假村、民宿共同推出「避寒台東，暖冬行動」，平日二泊二食超級住宿優惠專案的旅宿業者共有卅三家，分別是：

七八八八元：知本老爺酒店、台東桂田喜來登酒店、日暉國際渡假村、The GAYA Hotel渡假酒店、知本金聯世紀酒店、曙光渡假酒店等六家。

五八八八元：鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、富野溫泉休閒會館、泓泉溫泉渡假村、F Hotel知本館、凱旋星光酒店、鮪魚家族飯店、幸福旅行．舍、地景．澤 行館、東台溫泉飯店、21國際渡假村等十一家。

三八八八元：旅人驛站鐵花文創館、旅人驛站中正藏書館、米豆文旅、亞灣溫泉飯店、安達露西亞民宿、北緯22度旅宿連鎖、凱旋會館、凱旋新宿商旅、仲夏綠茵民宿、ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村、台東峇里商旅酒店、忘憂景觀旅店、蘋果旅店、樂知旅店、高野大飯店、台東富野渡假酒店等十六家。