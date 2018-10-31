〈南部〉屏全縣國中小智慧教室 明年暑假前完成

2018-10-31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣前瞻基礎建設推動國民中小學智慧教室，配合中央補助百分之五十五班級數，縣府自籌不足款項，讓這項e化工程普及全縣，預計明年暑假前，完成全縣二百零五校、二千六百零二班的網路與智慧教室建置，總經費三億兩千萬元。

縣府斥資3.2億 共205校2602班建置

這項國民中小學智慧網路及智慧教室建置計畫，以「點亮學習明燈」為願景，讓全縣學校不分山區海邊，不分城市與偏鄉，都能用網路代替馬路，縮短城鄉差距，每間教室都有七十五吋電視、光纖網路、平板電腦或筆記型電腦等設備，完成之後，電子白板就可以取代傳統黑板。

75吋電視等設備 電子白板取代黑板

縣長潘孟安表示，此次推動e化智慧教室，教育部補助百分之五十五班級數、網路建置補助三分之二的學校，但他認為全面普及對屏縣來說十分迫切，因此決定運用縣款，將普及率提升至百分之百，讓資訊能融入各科各領域的教學，實現班班有電腦、校校有互動式顯示器的目標。

智慧化教室計畫由公館國小、玉田國小、潮昇國小、僑德國小及大同高中等為示範學校，昨天在公館國小公開觀課，展現智慧教室融入教學成果，縣長潘孟安到場了解上課情形；公館國小創新教學運用在國、英、數、綜合、社會科目，大同高中設計語文、社會與自然、科技跨領域課程，帶領學生認識家鄉。

縣府教育處說明，智慧教室建置已經積極展開，明年寒假會有部分學校先完成，暑假之前縣立國中小共二百零五校、二千六百零二間普通班教室，都會全面完成。