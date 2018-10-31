〈台北都會〉內湖傳毒狗 7中毒3死

2018-10-31

〔記者楊心慧、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲上任時宣示打造台北市為「動物友善城市」，但今年動保案件頻傳，七月松山區發生十九隻貓遭潑不明液體，傷可見骨；內湖樂活公園近日發生犬隻疑誤食塗有致死率高的除草劑巴拉刈肉塊和水煮蛋，地方團體傳出共有七隻狗中毒、三隻死亡。

台北市動保處動物救援隊隊長吳晉安表示，動保處所掌握的中毒犬隻數量為五隻、兩隻死亡；上週日接獲兩位民眾報案，指出分別於本月廿一、廿六日帶狗在公園散步後，狗不曉得吃到什麼東西導致劇烈嘔吐，兩隻狗吐出的東西都同樣，皆為藍綠色物質，送醫幾天後皆不治死亡。

吳晉安說，昨上午又接到一起相同案例，飼主有將狗誤食的東西保留，目前已送檢，推測為巴拉刈。該處完全沒監視器，但研判人為可能性大，若查到嫌犯，可依「動保法」處兩年以下有期徒刑或拘役，併科廿萬元以上、兩百萬元以下罰金。

管理公園的公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，內湖樂活公園周邊有許多野狗，也發生過野狗追人，推測是有討厭狗的民眾擺放毒餌。近日將派員大清掃，把所有可能的毒餌都清除。

台大獸醫系系友文教基金會董事長楊靜宇指出，巴拉刈毒性強且多為濃縮液，若狗誤食將造成消化道腐蝕、神經損害，會出現嘔吐、類似抽筋症狀，恐凶多吉少。