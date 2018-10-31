〈台北都會〉（台北）柯稱轉型正義 大彎北飯店申變豪宅挨批

2018-10-31

〔記者郭安家／台北報導〕大直大彎北段商業區違規住宅超過一千六百戶，台北市長柯文哲同意違規戶申請開發許可、繳納回饋金就地合法，還以此案例說明他認為的轉型正義。未料，開幕才兩年多的五星級美福大飯店、過去並未發現違規，也首度向台北市政府陳情，要將飯店第十樓至廿四樓一般事務所變更為住宅，若以高價位豪宅拋售，房仲界估算市值高達二一六億元。專業者都市改革組織（OURs）質疑，倘若還有建商可以這樣幹，就是柯文哲、建管處失職！

都改組織︰如果可以 就是柯失職

今年七月底，柯文哲與該區議員開協調會，提出最新版繳回饋金就地合法方案，原本卅坪的違規宅，回饋金為四八五．四萬元，如今降為一七六．四萬元。市府官員坦言，當時美福一再陳情、希望加入變更名單，也找民代幫忙說話。但有議員認為此事太過敏感，難比照違規住戶就地合法。

美福企業代表本月廿八日甚至出席中山區都市計畫通盤檢討說明會，並指美福大飯店登記為國際觀光旅館，地上十樓至廿四樓用途為一般事務所，由於「都市計畫法」不允許做住宅使用，因此陳情變更為住宅。

財團頻敲後門 54戶商機逾216億

美福企業斥資八十億元投資美福大飯店，美福前董事長黃明仁曾說明，一至九樓為客房及餐廳等、十至廿四樓則是事務所或招待所。二○一六年開幕，房價上看一萬五千元，各界將其與台北Ｗ飯店、寒舍艾美酒店比較。若美福大飯店第十樓至廿四樓兼做豪宅，房仲估算，以每層兩戶、一戶一百五十坪，每戶約價值四億元，五十四戶高達二一六億元。

柯文哲近日將大彎北問題歸咎公務員，並指這批公務員如今幫他蓋公共住宅，很難辦下去，還以此說明轉型正義的困難。但專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，大彎北是「以前市長」的問題，聽不懂柯文哲說什麼、覺得不能做此比喻；各界將大彎北違規戶當作善意消費者，允許申請開發許可，是解決過去問題，倘若還有建商可以這樣幹，就是柯文哲、建管處失職！

都發局長林洲民回應，大彎北段一六七八戶可申請開發許可就地合法，但包括美福在內，有六個建物並未納入，美福當然可以舉手說「請納入我」，台北市都市計畫委員會都會開放陳情意見。記者去電美福企業集團、美福大飯店，但至截稿前，美福未回電，無法取得進一步回應。