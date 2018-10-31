〈台北都會〉七星公園申請烏龍 柯沒申請就准 姚核准後被打槍

2018-10-31

〔記者郭安家、蔡亞樺、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕選戰倒數，各候選人把握假日辦活動衝選票，北投七星公園成了必爭之地，台北市長柯文哲本月廿日在該公園造勢，不僅被認定違法挨罰，昨又被民進黨台北市長候選人姚文智揭露，當時市府核准時間竟比申請時間早一天，質疑柯又「偷跑」；本報還獨家發現，姚原預計本週六在七星公園舉辦親子音樂會、也已獲台北市政府核准，豈料市府出包、將公園重複借用，姚營借到「幽靈場地」導致活動延期，損失慘重。對此，公園處均坦承疏失。

公園處坦承︰都是我們的錯！

對於申請場地偷跑的質疑，柯競辦昨以書面聲明，表示一切合法，依申請規定辦理，盼外界勿刻意誤導。但公園處秘書室專員姜秀慧坦言，核准收據日期較場地申請早，是承辦人員疏失；她說，借用場地繳納保證金時，須攜帶核准文號，但該同仁不熟悉業務，忘記更改日期與核准文號，才導致誤辦，將進行檢討跟改正。

核准比申請早1天 柯被質疑偷跑

姚文智昨在臉書PO出三張柯陣營申請七星公園的公文（見圖，擷取自姚文智臉書），姚指出，據他掌握的資料發現，柯競選總部提出申請時間為十月二日，公園處核准時間為十月八日；不過，最重要的收據核准日期卻是十月一日，核准日期比申請時間早，且收據文號與公園處核准的文號不符。

他質疑，還沒提出申請，北市府就核准了嗎？柯市長又偷跑了嗎？「難道北市府承受上級壓力，先上車後補票嗎？」姚文智要求柯文哲應說清楚講明白，對外公布收據裡所提到的十月一日「陽字31637號文」，以昭公信；他還嘲諷地說，不要把責任推給底下的公務員，「台北市不要再有余文」。

9月准辦 姚10月才知重複出借

離譜的是，姚文智陣營預計本週六（十一月三日）於七星公園舉辦親子音樂會，早在九月就取得公園處發函同意，也繳交保證金，姚營近日已印製數萬份活動DM、安排表演者；不料，這一天市府將舉辦北投溫泉季活動。

姚陣營昨證實此事，表示看到北投溫泉季活動DM也嚇一跳，溫泉季是由溫泉協會辦理，他們一定尊重地方活動、商圈，只好默默承受、自行吸收；但事前在社區投放上萬份DM，本來跟表演者敲好表演日期，如今都要付違約金，損失慘重。

接連出包 皆是「承辦員疏失」

其實，北市副市長陳景峻八月就敲定溫泉季活動，公園處昨坦承疏失，表示溫泉季屬大型活動，因此以會議紀錄代替一般申請文件，承辦員疏於登錄，導致公園重複出借。

公園處表示，台北市議員謝維洲辦公室代姚營借場地，公園處當時不知是姚文智的活動，十月上旬發現此事，已協調活動延至下週六（十一月十日）。但公園處強調，「議員那邊還沒走完申請流程，不能算成功申請場地。」