〈台北都會〉《新北市議員第二選區選情分析》24搶11 參選大爆炸

2018-10-31

記者葉冠妤／特稿

新北市議員第二選區（新莊、林口、泰山、五股區）因為人口數增加，下屆新增一個席次，但參選人數爆炸，多達廿四名候選人爭搶十一個席次，雖然戰況激烈，但國民黨、民進黨十位現任議員（藍、綠各五人）較有競爭優勢，其餘十四人的當選空間已被壓縮。

本屆市議員選舉，藍、綠各獲五席，民進黨籍鍾宏仁以新北市最高的四萬多票，風光挺進議會；同黨籍的何淑峯、陳科名、賴秋媚也安全上壘，陳文治以些微票數驚險過關。

陳文治這次不敢大意，祭出搶救牌並主攻新莊第一公墓變更殯葬專區議題，拉抬聲勢；鍾宏仁、賴秋媚與陳科名穩紮穩打，三人都步步為營；何淑峯有部分樁腳流向施嘉榮陣營，組織票源有被瓜分之虞，努力鞏固基本盤。

在國民黨方面，除了五位現任議員爭取連任，再增加提名前市民代表蔡健棠爭取新增的一席空間。人稱「淑君阿姨」的蔡淑君，選民服務勤快，擅長經營網路社群，在林口區的票源穩定；議長蔣根煌曾任新莊市代會主席，地方實力雄厚，組織票源扎實；宋明宗曾任泰山鄉長、鄉代會主席，地域票源穩健；有「新莊媽祖婆」之稱的政壇老將黃林玲玲，曾任新莊市長、縣議員，雖然七十六歲，但勤跑基層、為民服務有口碑。

票倉都在五股區的陳明義與張晉婷，本屆選舉競爭激烈，最後由張晉婷勝出，張後來捲入賄選案失去議員資格，由落選頭陳明義遞補。陳明義問政口才便給且具藍軍形象，又能創造網路聲量搶年輕票；張晉婷以無黨身分再戰，努力服務並持續深耕，實力不容小覷。

國民黨提名的蔡健棠曾任新莊市代、多次參選議員，上屆僅差兩百多票，這次累積實力再戰；施嘉榮是新莊里長聯誼會長施明進之子，與綠營及義消界都有淵源；前台北縣議員張喜財之子張志宏，在新莊等地區也有支持力量。

時代力量唐聖捷、綠黨賈伯楷、基進黨張舒婷、歐巴桑聯盟的劉欣宜，皆具備小黨的清新形象，唐聖捷青年參政；賈伯楷關注在地文史、環境、反迫遷等議題；張舒婷搶攻綠營及本土票源；劉欣宜主打兒童人權、友善親子等議題。

「洪仲丘的舅舅」胡世和，積極關心地方事務；張中韋努力奮戰，打柯Ｐ牌的大學助理教授黃偉榮、從事不動產的朱約翰與宮廟宮主林一郎、正黨主席林麗容都有支持群眾，努力拚勝選。