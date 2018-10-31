〈台北都會〉憂高民調低得票 侯友宜：投出來才是真的

2018-10-31

〔記者邱書昱、翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天行程滿檔，他不斷呼籲支持者，民調只是參考，切勿因為他目前的民調領先就鬆懈，「把票投出來才是真的！」另外，新北市長朱立倫昨天表示，新北升格後，市府已投入六千億元的建設，包含三環三線數千億元、重要道路橋樑近二千億元、六十六間學校改建一百卅多億元、污水下水道一百八十多億元，每項都改變新北市。

選戰進入倒數二十四天，侯友宜頻打危機牌，他呼籲支持者務必票票入匭，不要重蹈四年前市長選舉，朱立倫的選前民調贏逾二十％，開票結果只贏百分之一點多，「票沒有投出來之前，我們處處有危機感！」

對於民進黨市長候選人蘇貞昌強打垃圾袋降價，朱立倫前天晚上在臉書發文說，台北市在二○○○年實施垃圾費隨袋徵收，當時的台北縣長蘇貞昌沒跟進，直到二○○八年由當時縣長周錫瑋試辦，在二○一○年底升格後全面實施，垃圾處理費隨袋徵收有明顯的垃圾減量效果，硬把垃圾袋價格降到處理成本以下，等於是用納稅人的錢來補貼「製造垃圾大戶」，毫無正當性可言。

侯友宜受訪說，落實資源回收、垃圾減量、減塑，才是正確的環保政策，不能民粹式的喊價；在老人假牙補助議題部分，他重申塗氟護齒比裝假牙更重要，市府對於弱勢老人已有裝假牙的補助政策。

對於蘇貞昌再三批評新北市十三年來沒進步，朱立倫昨天參加中和區錦和運動公園ＰＵ跑道啟用典禮指出，新北市國民運動中心、幼兒公托、托老中心等，相當於其他五都的總和，新北市做最多、進步最快。