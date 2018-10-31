〈北部〉花蓮東大門夜市 28攤獲星級認證

2018-10-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕有「市場金馬獎」稱譽的經濟部「傳統市場星級名攤評核活動」，下月將進行頒獎儀式，花蓮知名東大門夜市今年星光熠熠，共有四攤商榮獲「樂活名攤」四星級認證，加上另廿四攤獲得一至三顆星表揚，總星數高達五十九顆，更勝去年摘星四十顆紀錄。

佔地九公頃規模的東大門夜市，以三條不同文化特色小吃街打響全台知名度，四百家攤位各具特色，去年起更因新增電子支付系統，方便民眾感應消費，累積百萬觀光人次，還獲得經濟部三星級「優良市集」評比。

東大門夜市去年因共有廿攤商獲得市場最高殊榮「樂活名攤」星級認證，總星數達四十顆，今年吸引卅攤商報名角逐，歷經十二名專業委員到場實際評分，最後總計廿八攤獲獎，其中四攤通過四星認證，在全台二千多處市場中，與其餘六十一攤商並列四星殊榮。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族表示，花蓮東大門四星級「樂活名攤」有四攤，分別是第一家烤肉串、螃蟹王、林記燒番麥、老兵的家創意精品，至於三星級則有四攤、二星級十一攤、一星級九攤。今年除東大門列入評比，榮獲三星級「優良市集」外，花蓮市公有零售重慶市場也獲獎，並有九攤拿到星級認證。

他說，東大門夜市按營業特色分區規劃，包括福町夜市、原住民一條街、自強夜市及各省一條街，今年有部分樂活名攤順利升級，並能拿到總星數達五十九顆著實不易，期盼將來東大門星光熠熠，為地方摘下更多顆星，藉由評核認證提升攤位品質及市場知名度。