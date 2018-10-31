〈北部〉旅遊獎勵 陳歐珀：中央允宜縣全納入

2018-10-31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕交通部觀光局推出「前進宜花東．高屏暖冬遊」獎勵措施，但宜蘭縣卻將頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市等三鄉鎮市排除，宜蘭縣議會國民黨團批評中央將宜蘭人當作「二等公民」；民進黨立委、縣長候選人陳歐珀跳出來為中央辯護，強調中央已承諾，全宜蘭縣都會納入補助。

3鄉鎮市原被排除 藍批二等公民

交通部獎勵旅遊縣市包含台東、花蓮、高雄、屏東等地，受普悠瑪翻覆事故影響，中央將宜蘭也納入補助範圍；週日到週五住宿合作旅宿，住宿與交通費最高可獲二千五百元補助。

不過，中央補助未將頭城、礁溪、宜蘭市納入，引起地方不滿。國民黨籍縣議員黃定和直言，中央補助旅遊，宜蘭縣卻分成「有補助、沒補助」，明顯有違公平，不知道究竟在想什麼，毫無道理。

「前進宜花東，頭城沒半毛！」頭城鎮的縣議員蔡文益也說，觀光局今年兩度推出旅遊補助，宜蘭縣都被排除，廿九日的獎勵措施雖將宜縣納入，卻有三鄉鎮市不在補助名單，如同「一縣兩制」，難道這三鄉鎮市沒繳稅嗎？

除藍營跳腳，宜蘭市、礁溪鄉、頭城鎮首長也跳出來反對，指中央補助不應該有差別待遇，應該全縣一致才公平；市長江聰淵說，觀光局以曾補助辦活動為由將宜蘭市排除，這並不合理，他已向觀光局表達意見，盼中央修正。

對此，陳歐珀解釋，中央未將礁溪、頭城、宜蘭市納入，是希望宜蘭觀光發展能夠均衡，而非集中於溪北地區，不過，經他向交通部爭取，中央已允諾將宜蘭全縣都納入補助，不會排除部分鄉鎮。