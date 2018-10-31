〈北部〉花蓮縣府獲捐5079塔位 下月釋出供申請

2018-10-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○○一年花蓮縣政府核准龍巖公司在吉安鄉光華村設置「福壽陵園」納骨塔，二○○九年底完工，縣府拒發使用執照及啟用許可，業者多次提起訴願、行政訴訟，台北高等行政法院二○一五年判決，縣府應許可啟用並公告，隨後雙方簽約「捐贈五千零七十九個塔位」後獲准啟用，但迄今塔位仍未釋出，代理縣長蔡碧仲表示，將協調儘快釋出供民眾申請。

分4期釋出 低收入戶費用全免

蔡碧仲說，縣府三年前獲業者捐園區「大愛區」五千零七十九個塔位，且塔位「使用管理費」原價二萬一千元，「打五折」變一萬零五百元，但至今未釋出給民眾申請；由於北花蓮的花蓮市、秀林鄉沒有公設納骨塔，近期內將了解驗收過程，第一期二千三百零七個塔位，最快將在十一月釋出。

他說，簽約日二○一五年七月廿四日、納骨塔是在二○一六年二月二日正式啟用，「從簽約、啟用到協商的期程，為什麼會到二○一六年五月十二日才協商？中間過程我們不了解」。二年前協商的期程從今年起至二○二○年「分四期釋出五千多個塔位」。

第一期共二千三百零七個塔位，預計十一月開始給符合資格的縣民申請，包括低收入、中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼、負責家計主要收入者死亡以致家庭陷入困境（花蓮縣馬上關懷急難救助作業要點）、重大災難罹難者、因公殉職者、捨身救人罹難、特殊功勳入籍者，都可申請免費塔位；其中低收入戶是費用全免，免交使用管理費，其餘身份者仍需負擔管理費；至於第二期一千零六十二個塔位、第三期九百個塔位、第四期一千零八十個塔位，也將在二○二○年前陸續釋出。

福壽陵園（龍巖蓮園）位於吉安鄉光華村靠近木瓜溪堤防邊，基地面積約二公頃，三分之一土地興建納骨塔、其餘美化為綠地，納骨塔地上六層地下一層，可容納五萬個塔位。縣府估計，獲捐的五千零七十九個塔位依市場行情，一塔位十八萬元，市值高達九億一四四二萬元，而花蓮縣每年符合資格的死亡人數約三百卅人。