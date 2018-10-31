〈北部〉住水庫旁無水用 頭屋472戶申裝自來水

2018-10-31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉有明德水庫，但鄉內三個村有八百七十一戶仍使用簡易自來水，這兩年來常面臨缺水，四月間進行申請裝自來水調查，有四百七十二戶欲申裝，其餘維持現狀。苗栗縣政府昨邀集用戶討論申裝自來水，超過一百五十用戶與會，達成申裝共識，但訴求申裝延管費由政府全額補助。

871戶用簡易自來水 常缺水

頭屋鄉頭屋村、北坑村及獅潭村有八百七十一戶使用簡易自來水，以頭屋村居半，過去簡易自來水井，水源充足，二○一五年三月間卻無水，矛頭指向苗縣府的北勢溪環境營造計畫工程，將後龍溪水源輸入北勢溪清水廊道，導致水井無水可抽。去年四月至十月枯水期，用戶又面臨缺水，十月初，不少用戶反映水壓不足，怨聲連連，有用戶催生裝設自來水。

縣府開延管工程會 達成申裝共識

苗栗縣政府昨天邀集水利署及自來水公司官員討論自來水延管工程，超過一百五十用戶與會。與會的自來水公司及水利署官員指出，自來水與簡水供水範圍不能重疊，在自來水延管工程未完成，簡水系統可存在，若完成後，兩者就不能並存，至於申裝自來水須繳三千五百元作業費及一萬元保證金。但與會用戶則希望所有延管費用，由政府來支應。

水利處副處長黃文璋指出，從自來水大管接到水表，廿公尺內費用，由水利署及苗縣府爭取前瞻負擔；超過廿公尺，住戶就必須負擔三分之一費用，另三分之二由苗縣府編配合款及水利署來支應。

延管費用 用戶盼政府全額補助

頭屋鄉長江村貴請住戶朝全面申裝自來水進行，希望住戶間能加強宣導儘早達成共識、推動。水公司官員則強調，依規定要由住戶提出用戶名冊及用地切結書，以及五百噸配水池用地等資料，水公司才能依程序概估整個延管工程經費，至於配水池用地，江村貴允諾協助處理。