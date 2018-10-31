〈北部〉查「幽靈人口」傳喚百人 竹縣歷年最多

2018-10-31

〔記者廖雪茹、王駿杰／新竹報導〕新竹地檢署率警調偵辦新竹縣幽靈人口專案，從六月開始，主動透過戶政資料和歷屆選舉的大數據分析，針對一址多戶、一戶多口、反覆遷出遷入等異常戶口進行過慮，歷經近五個月蒐證，在萬聖節揪出廢墟藏「幽靈」、新住民舉家遷徙，一舉傳喚選舉幽靈人口廿五案共計百人到案說明，為歷年最多。

近5個月蒐證 揪出廢墟藏「幽靈」

新竹縣近五個月的蒐證，在新竹地檢署檢察官林李嘉、葉子誠的指揮下，檢警調在廿四日起到廿九日，分別在新竹縣竹北市、竹北市、寶山鄉、五峰鄉、新豐鄉、關西鎮、橫山鄉及芎林鄉等七鄉鎮市十一村里，傳喚四名村里長候選人及虛偽設籍幽靈人口計廿五案（廿五戶）一百人到案說明。

一址設籍10戶、空屋重新油漆新遷入

這次除發現設籍在廢墟，揪出一址最多設籍十戶、一戶藏匿十三口，或是將無人居住的空屋重新油漆整新遷入掩人耳目，以逃避查察等手法，更首度查獲新住民幫忙引進已取得本國籍的家人一舉遷入投票。幽靈人口如前往投票，即為妨害投票既遂罪，最重可判處五年有期徒刑。

竹市虛設戶籍 傳喚41人到案說明

而新竹市東區、北區某里長候選人，因四年前選舉，得票數僅差距五票當選；今年選舉雙方亦同時競選，競爭白熱化，且有戶籍異常遷移情形，調取相關資料研判後，認確疑有異常戶籍遷入，遂同時傳喚該三名里長候選人、戶籍遷移代辦人及涉嫌虛設戶籍者共四十一人到案說明，訊後候選人、代辦人坦承虛設戶籍，全案依刑法妨害投票及違反選罷法罪嫌，移送檢方偵辦。

關西某鎮代候選人 涉現金賄選被羈押

另外，新竹地檢署檢察官陳郁仁指揮新竹縣政府警察局新埔分局及新竹縣調查站，查獲新竹縣關西鎮某鎮代表候選人以現金賄選，檢方訊後聲請羈押該鎮代候選人，新竹地院昨裁定羈押禁見。