〈北部〉《桃園》捐建地921坪 梅楊青山活動中心有譜

2018-10-31

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區青山里地主張美俗，得知市府規劃闢建市民活動中心欠缺用地，大方捐出九二一坪、市價逾四千四百萬元土地，市府規劃以三千萬元新建市民活動中心，預計明年初發包、二○二○年完工。市長鄭文燦昨出席說明會表示，會充分利用土地，不辜負張女士的期待。

張美俗經營建設公司，曾在楊梅區興建多處社區，她透過代理人張炳輝表示，自己雖沒住在楊梅，因在此興建許多建案，對地方有著感情，透過市議員李家興得知市府有意推動公共設施，卻無合適土地，經與家人商討，決定捐出當年為開發建案所購買、目前閒置的「幼獅段一二三○地號」土地，希望能造福鄰里、促進地方繁榮。

土地市價約4748萬元

市府工務局表示，張美俗捐出的土地位於楊梅區青山一街的青山福德宮旁，約九二一坪的建地，估計市價約四七四八萬元，已採現狀點收方式完成捐贈程序。

鄭文燦說，青山里位於國道一號幼獅交流道旁，當地住宅密集、人口稠密，因缺乏公共設施用地，難以建置活動中心、里民集會所等設施，幸有張美俗女士慷慨捐贈土地，經工務局多次視察、評估後，決定設置市民活動中心兼里民集會所，將保留附近土地公廟、幼兒園，由楊梅區公所決定設計與興建方案、推動工程。

明年初發包 2020年完工

楊梅區長姚敦明說，活動中心初步設計已完成，正進行細部設計，待取得建照後，明年初即可發包，預計二○二○年完工，將興建的活動中心為地上兩層樓建物，一樓為戶外廣場及停車空間，二樓設置多功能教室、辦公室，樓頂為露天花園。