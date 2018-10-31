〈北部〉《桃園》中壢參與式預算 600人投票2案出線

2018-10-31

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區公所於中壢火車站前的中平商圈及老城區舉辦「參與式預算社區營造計畫」，以「『參與』，讓中平不一樣」為主軸，經過五天的網路投票及週休二日的街頭票選，由「全台最行人友善的火車站前街區」、「街區博物館串聯計畫」兩項提案各以三一一票、二九七票獲得民眾青睞，敲定明年由公所與提案人分別執行；落選的提案也將成為規劃中壢商圈共好及社區營造政策的參考。

中壢區長吳宏國表示，中壢區人口已突破四十一萬人，未來捷運、鐵路地下化等重大建設是地方發展亮點，屆時將吸引外籍移工、商務人士及機場旅客等絡繹不絕，此次參與式預算以「中壢的未來」為核心，帶動地方反思是否已做好成為一個值得居民驕傲城市的準備。

吳宏國說，參與式預算邀請在地青年社造團隊合作，發揮創意、運用網路社群，號召年輕人參與，並以較KUSO的「最醜火車站前的參與式預算」為標題吸引關注，思考中壢火車站為何會被網友票選為「髒、亂、醜」形象的原因，透過一系列說明會、培訓、工作坊、提案及投票等過程，決定預算用途與執行方式，同時挖掘地方潛在議題、彰顯多元族群的聲音。

8項提案到4案i-Voting

期間獲得八項具體提案，經過審議工作坊產生最終四案，分別為「多語服務系統」、「街區博物館串聯暨平台建置計畫」、「在地影象徵集計畫」及「全台最行人友善的站前街區計畫」，經公告展出、再進行網路票選。

內容翻成英越文 還有口譯

實體投票方面，各團隊將提案內容翻譯為英文與越南文，更有東南亞朋友了解提案內容後自願擔任口譯人員；網路票選也獲網友將提案內容做成懶人包，方便網友觀看與投票。在一人最少投兩票的規則下，累計吸引逾六百人投票，總票數有二三二○票。

市府研考會自二○一六年開始試辦參與式預算，至今已推動五十餘案，在全國各縣市名列前茅，執行成果多元，包含社會福利、回饋金利用、景觀改善、公園綠美化、橋架空間活化等面向，其中不乏績效顯著案例，如龍潭美食街改造、桃園機場回饋金參與式預算及東南亞移工休閒育樂活動等。