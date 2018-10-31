〈北部〉通霄3橋遇豪雨封閉 盼謀對策改善

2018-10-31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員周玉滿昨在苗栗縣議會總質詢指出，苗栗縣通霄鎮近年來遇到豪、大雨勢，容易出現溪水暴漲，去年三座市區主要橋梁甚至都同時封橋，讓不少居民擔憂，不只危及交通也擔心影響居民生命財產安全，希望苗栗縣政府找對策改善。

縣府：改善計畫規劃中 明年爭經費

水利處指出，整體改善計畫仍在規劃中，預計年底會審議治理計畫，並概估所需金額與設備，依時程明年四月會送交水利署爭取補助。

周玉滿指出，近幾年雨水水量驚人，去年六月份梅雨，導致溪水暴漲，竟讓通霄市區旗山橋、忠孝橋、光復橋同時封閉，足見降雨量之大，而且其他如崇仁橋等橋樑也不時因大雨封橋，顯見問題嚴重性。

議員：極端氣候 治水設施應更新

周玉滿表示，面對極端氣候常帶來豪、大雨，不應忽視，但許多治水設施仍未更新，對居民安全是一大隱憂，因此希望主管單位儘快找出方法解決，進行更新改善。

水利處長楊明鐃表示，因近年來氣候變遷，導致降雨量較以往更嚴重，比以往的洪峰流量增加一成五。加上通霄溪行經市區的主要支流內湖溪，因河道堤防外道路水流，無法順利排入內湖溪流往通灣大排，更易導致水位上漲。

水利科：將增抽水站、截流溝等設施

水利處水利科表示，內湖溪河堤外道路水流、積水無法排入內湖溪，主要是因地面高地差大，且因洪水流增多，排水截流溝設置處不一定能讓水流排入溪中造成。

目前水利科正在規劃通霄溪整體水域治理計畫，計畫在內湖溪增設抽E水站、增設截流溝等。另外，由於內湖溪為南北向流往東西向通霄溪，計畫在兩條溪銜接處設置更多截流溝，讓兩條溪排水順暢。