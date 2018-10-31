〈中部〉騎警隊花博執勤 遊客驚豔搶拍

2018-10-31

〔記者張瑞楨、張菁雅、歐素美／台中報導〕台中花博開幕進入倒數，警察局騎警隊日前已出現在花博園區，園區內工作人員及遊客見狀紛紛驚豔搶拍，未來正式營運後，將每週末下午在后里園區內騎巡執勤。

花博期間 每週六、日下午騎巡

市警局今年八月成立鐵馬志工隊與騎警隊（兩馬隊），其中，騎警隊在前兩個週末出現在花博園區，讓工作人員及遊客驚喜。花博期間，每週六、日下午一至五時，騎警隊於后里會場固定路線巡邏，每次兩匹馬，繞行至每個定點，各點停留約廿分鐘，遊客可以飽覽花卉嬌豔之美，也可近距離接觸騎警的騎巡英姿。

由市警局退休員警等志工組成的鐵馬隊，也將於花博正式營運後，於花博三大園區外周邊鐵馬道騎巡，遊客們將可以看到他們亮麗的身影。

第三波花博吉祥物貼圖 免費下載

吸引民眾注意的還有花博吉祥物貼圖，市府昨天推出第三波吉祥物LINE貼圖「花博篇」，結合花博園區特色及日常生活用語，共有十六款石虎家族及歐米馬不同表情動作的圖樣，相當可愛，例如，石虎姊弟在花博喊「等你喔」、虎爸拿著翠玉白菜說「水啦」，還有虎爸手拿稻穗說「收稻」（音同「收到」）等。即日起至十一月廿九日，將市府LINE官方帳號加為好友，即可免費下載。

豐原園區「囍香逢館」搶先 曝光

花博豐原園區「囍香逢館」昨天曝光，以糕餅為主軸，精心規劃六個展區，除將輪番展出台中市各糕餅業者的產品，更集結木藝、漆藝、茶、咖啡產業，讓遊客了解糕餅原鄉的歷史背景與台中地方產業特色。

郵輪式觀光巴士 規劃四遊程路線

另外，觀旅局以花博園區與麗寶樂園兩大吸客據點為核心，向外聯結后里、外埔及豐原等花博小鎮內的觀光工廠、文創、餐飲、旅宿及休閒農業等產業，首次以郵輪式觀光巴士規劃四條遊程路線，每週四、五上下午各開行一條主題行程，包含「知性」、「手作」、「冒險」 及「午茶」等主題 ，採網路預約報名，每趟遊程約三小時，帶遊客參觀多個景點或特色店家，並享受近半價專案體驗。