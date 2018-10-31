〈中部〉投商生研發智慧寵物水盆 全國賽摘冠

2018-10-31

〔記者謝介裕／南投報導〕第五屆來恩盃全國高中職資訊能力暨創意應用專題競賽成績揭曉，國立南投高商參加兩項競賽，分別獲得第一名及第三名，締造參與該競賽以來最佳成績。

該競賽區分「物聯智能寵物飲水系統」與「智聯網甲蟲飼育系統」兩大主題，由於時下養寵物蔚為風潮，頂客族、不婚族行列的民眾，幾乎都有飼養貓或狗，作為陪伴自己的好朋友，不過，飼主上班後，常因工作忙碌，忘了加水、換水等工作，導致貓、狗等寵物健康受影響，遂成為該校師生們創意靈感的來源。

智慧養殖箱獲得第三名

資料處理科三年級學生張予馨、陳如萍、吳家臻等三人，在了解市售的一般塑膠水盆後，遂開始撰寫感測器、物聯網開發板等電腦程式，隨後製作出當寵物靠近時會自動供水，並可用手機監測水質、水位及寵物喝水次數的「智慧寵物水盆」，極具實用性，在「物聯智能寵物飲水系統」競賽項目中奪冠，另一組同學則以監控、改善土壤、空氣溫濕度的養殖箱，在「智聯網甲蟲飼育系統」項目中獲得第三名。

南投高商校長何景標說，互動科技是該校特色教學之一，讓學生學習到科技與人文的結合應用，此次能有如此優異表現，係校方及師生們共同努力的成果，也為「適性育才」與「務實致用」的技職教育理念做了最佳的印證。