〈中部〉打敗60高手 劉子維全國砌磚賽奪金

2018-10-31

〔記者湯世名／彰化報導〕一塊不起眼的紅磚能做什麼？彰化縣國立秀水高工建築科學生劉子維在今年勞動部舉辦的全國技能競賽決賽中，使用二八○塊紅磚塊，在三天比賽期間共花十八個小時砌出指定的Logo，擊敗全國六十多名砌磚好手，勇奪砌磚項目金牌，同時也錄取國立屏東科技大學，堪稱雙喜臨門。

留校苦練出好功夫

劉子維進入秀工建築科就讀時，看到學長靠砌磚也能當國手，遂立志以後也要傚法，儘管家住離校偏遠的埤頭鄉，仍每天清晨六點搭校車到秀工，下午放學後就留下來練習砌磚，至晚上九點再搭車回家，在日積月累的練習，更獲得家人支持，讓他無後顧之憂，對自己更增加信心。

今年勞動部於八月六日至十日在台中市勞動力發展署中彰投分署舉辦四十八屆全國技能競賽暨第四十五屆國際技能競賽國手選拔賽，來自全台高中職校與大專院校六四○名通過晉級的參賽者，個個身手不凡，其中在砌磚項目中共有六十多名砌磚高手參賽，要在三天十八小時內完成指定與臨時公佈的題目，難度相當高。

入圍國手選拔

擅長藝術砌磚實作的劉子維，以其扎實的基礎、熟練的技能與高超的識圖能力，將二八○塊紅磚塊堆砌出富有立體感的牆面，當中包含工藝、傳統藝術與異國風味，展現高超的砌磚技藝，讓他獲得評審青睞，勇奪砌磚項目金牌。

秀工建築科主任王添富指出，時下年輕人普遍認為砌磚頭又重、又累也不酷，劉子維卻能吃苦耐勞，利用放學後晚上、假日留校練習，讓他不僅奪金，同時也入圍國際技能競賽國手選拔賽名單，實是難能可貴。

身為家中獨子的劉子維說，父母原希望他好好念書，日後繼承家族的印刷事業，但他堅持砌磚這條路，父母也轉而支持他，雖然手、腳常被榔頭敲到破皮、瘀青，但他不以為苦，現在他還要加緊練習，期許未來能在國際賽得名，日後當個建築師，推動藝術砌磚這門技藝。