〈中部〉《嘉義縣議員選舉第二選區選情分析》現任全拚蟬聯 落選頭、新秀搶票

2018-10-31

記者蔡宗勳／特稿

嘉義縣議員選舉第二選區（民雄、新港）應選七席，有九人參選，現任全都尋求蟬聯，這屆以四百一十八票之差飲恨成為落選頭的無黨籍黃嘉寬捲土重來，民進黨提名民雄鄉代林淑完爭取更上一層樓，老將新枝皆強棒，票票必爭，是最激烈的選區之一。

四年前選戰，林秀琴七千六百七十九票拔得頭籌，二至六名葉孟龍、陳福成、黃芳蘭、賴朝崙與林于玲都逾七千一百票，陳文忠以六千四百九十一票吊車尾，黃嘉寬六千○七十三票含恨出局，另兩名落選者都僅一千多票。

林秀琴是縣議會民進黨團總召，也是新港奉天宮副董事長，基層實力雄厚，靠服務換來的基本盤尋求五連霸，選情穩健；民進黨議員葉孟龍秉持其父前新港鄉長、議員葉日朗的服務精神，雖是政二代，但對年輕選民經營不遺餘力，實力有增無減。

縣議會無黨聯盟總召陳福成歷任鄉代、議員、兩屆鄉長，本屆回鍋第三高票當選，尋求連任應不成問題；黃芳蘭以無黨籍身份當選後不久加入綠色團隊，這次獲民進黨提名，選情看好。

擔任六屆議員的無黨籍縣議員賴朝崙，經營選區很有一套，不過此役諸強逐鹿，要小心應戰；林于玲是本選區唯一國民黨提名者，除固守藍營基本盤，加上自己累積的人脈，可望連任；無黨籍陳文忠這屆低空掠過，經四年擴大選區經營，實力愈來愈好。

黃嘉寬這次未參加民進黨提名登記，選擇以無黨籍參選到底，是助力或阻力有待選舉結果驗證；林淑完挑戰議員選舉，可說是有備而來，咸認實力足以和現任者抗衡，是匹不可忽視的黑馬。