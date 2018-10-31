〈中部〉涂醒哲推嘉義之心 黃敏惠批涂獨攬政績

2018-10-31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕衝刺連任的民進黨嘉義市長涂醒哲昨在競選總部，提出包括以北排水為「藍帶」，串連沿線自香湖生態公園到蘭潭風景區等五處「綠帶」，創造「嘉義之心」，配合市區鐵路高架化計畫進行都市縫合等宜居城市願景，達到提升嘉市為台灣第七都的終極目標。

涂醒哲表示，跟市民報告嘉市未來二、三十年為期的規劃，包含以北排水藍帶串連近百公頃公園綠帶，打造涵括生態、歷史、風景的「嘉義之心」，以及鐵路高架化都市縫合規劃範圍面積約一千○三十四公頃，將以大眾運輸為基礎，規劃鐵路高架化及台鐵嘉北車站至未來增設的嘉南車站捷運化、高鐵台鐵連結成網、嘉北車站周邊打造醫療生技園區等。

不過，國民黨市長候選人黃敏惠批評涂醒哲獨攬政績，如鐵路高架化，是前市長張文英完成鐵路地下化可行性研究報告，前市長陳麗貞提出以經費較縮減的鐵路高架化改建方案，到她主政時提出高架化可行性研究並堅持嘉市零負擔，涂的宣傳卻說鐵路高架化案「延宕」二十八年，不只專割稻仔尾，還在別人臉上塗臭泥巴。

嘉市長選戰攻防之外，昨天凌晨四點多，涂醒哲競總遭一名機車騎士持油漆潑灑，監視錄影畫面全都錄，民眾議論潑漆行為跟選舉有關，警方調查中。涂醒哲說，很遺憾選舉發生這種事，但不影響其既定選舉步調，他一開始就定位正派、不抹黑、談政績、談建設且不賄選的選舉，相信警方會查個水落石出；黃敏惠、無黨籍候選人蕭淑麗昨也都譴責潑漆選舉暴力，希望警方儘速查出真相，恢復社會安定、穩定民心。