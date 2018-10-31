〈中部〉古坑大尖山步道 頻傳虎頭蜂螫人

2018-10-31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉最熱門的登山步道「4-1往大尖、二尖山步道」，上週連續多日發生虎頭蜂螫人意外，古坑消防分隊及縣府農業處獲報，派員前往摘除三個虎頭蜂窩，山友也在路口處設置看板提醒登山客注意，提醒山友不要任意攻擊虎頭蜂窩。

3人遭螫傷 摘除3個虎頭蜂窩

大尖山位在雲林、嘉義縣交界，海拔一千三百多公尺為雲林最高峰，從古坑華山龜仔頭走4-1登山步道、4-2登山步道即可抵達，海拔雖不高，但因地勢陡峭，加上沿徒可欣賞茶園、雲海景觀及豐富生態，吸引許多登山好愛者前往，也是攀登百岳訓練體力、腳力的最佳選擇。

上週連續多日傳出登山客遭虎頭蜂攻擊事作，有三人遭螫傷，其中一人遭二十多隻虎頭蜂圍攻，傷勢較嚴重，山友打一一九求救，消防人員抵達時，傷者已自行下山，幸無大礙。

雲林縣消防局古坑分隊接獲嘉義縣消防局通報派員前往查看，發現在4-1步道一．三公里處步道旁的樹上有三個虎頭蜂窩，其中一個位置危險，消防人員先拆除易拆除處的兩個蜂窩，另一個通報縣府農業處協助處理，最後仍是由消防分隊協助拆除。

山友設置警示看板 提醒注意

為避免又有登山客遭虎頭蜂攻擊，有山友在4-1登山步道入口處設置警示看板，提醒山友要提高警覺，也避免去干擾的蜂群。

不碰觸蜂巢 是最好預防方法

農業處表示，任何蜂類只要不碰觸牠們的蜂巢，不會主動攻擊人，所以不要誤觸或戳蜂巢，就是預防遭蜂螫最有效的方法。