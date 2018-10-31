〈中部〉高齡友善環境 嘉義市奪冠

2018-10-31

〔記者楊綿傑、王善嬿／綜合報導〕我國今年老年人口突破十四％，邁入超高齡社會，台灣高齡化政策暨產業發展協會（簡稱高發會）關注全國各縣市軟硬體是否跟上腳步，進行「二○一八縣市高齡發展力評比」，昨天公布結果，在包括居住、醫療公衛、交通、社福、心理衛生、社會參與等各項指標綜合排名，由嘉義市奪冠，其次依序是台北市、花蓮縣、高雄市與屏東縣，顯示高齡友善環境在非六都也能做得很好。

涂醒哲︰推22項長照2.0服務

嘉義市長涂醒哲表示，對評比結果不意外，因他以醫師、預防醫學角度，推動對高齡長者的完整照顧，包括二十二項長照2.0服務，比中央的項目還多，將照顧高齡者像照顧自己父母親一樣，不僅預防生病，即使生病了，也提供針對老人家需求的服務，並不斷推陳出新，市府也鼓勵年長者再就業、擔任志工，老有所用並外出活動。

高發會去年起進行研究，欲建構縣市層級的高齡化環境評估指標，今年調查則由百位高齡者、十餘位專家反覆決定評估面項指標、決定權重後，再分析各縣市及相關部會提供資料，共完成一千五百四十四份電訪問卷調查，但因台南市、新竹市及離島三縣市公務資料未及時提供，這五縣市未納入評比。

醫療公衛與社福表現最優秀

高發會分析嘉義市奪冠原因，在於醫療公衛與社福表現最優秀，是全國高齡長照機構進駐率最高的縣市，當地低房價讓居住對高齡者不是負擔；在主觀問卷調查中，嘉義市長也被認為是最關心高齡者的首長，認同度近七十八％。

至於台北市身為我國首善之都，各方面評比優秀，尤其交通與公眾運輸一項遠超其他縣市；公園、綠意、運動場所豐富的花蓮縣則奪得第三；高雄市則在「社會參與」表現傑出，所提供的高齡者教育機會數遠超過其他縣市。

高發會理事長楊志良表示，調查過程發現台灣高齡族群有三個嚴重的M型化跡象，包括網路使用、社區參與、社會觀感等，這些反應心理需求的特徵，有一部分的高齡族群在社會上是相對封閉的，呼籲政府除硬體建設，也須思考心理層面的公共服務。