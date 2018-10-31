〈中部〉優遊台中學跨校選修 3大學開課

2018-10-31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市鼓勵高中職學生「出走」行動學習，開辦「優遊台中學」跨校選修課程，今年更首度有大學來開課，還開放中彰投苗學生選修，學生可出走他校學創客、桌遊設計、實地踏訪等，體驗走動式、探索式課程多元學習。

台中市開辦「優遊台中學」跨校選修課程邁入第三年，透過校際合作及資源共享，帶領學生認識自己所居住的城市，更開拓學習視野。上學期有廿校開辦廿七門課，吸引來自卅四所學校、六○四位同學上課，更有卅六人報名六校以上，體驗逾十八小時的課程。

新學年 東海、逢甲、靜宜加入

新學年跨校選修課程增至廿五校參與，開辦卅八門課程，除高中職學校外，更首度有東海、靜宜及逢甲等三所大學共襄盛舉前來開課。包括東海大學「文明、邏輯、與美感視角下的數學」、「化學實驗精神的傳遞—從茶葉萃取咖啡因」；逢甲大學「社會創新與社會企業」；靜宜大學「主播講看嘜」、「廣播主持人」等。

擴大開放中彰投苗學生選修

除開課擴及大學外，考量大台中生活圈成形，優遊台中學課程更擴大開放包括台中市、南投縣、彰化縣及苗栗縣高中職學生選課，增加學生跨縣市交流。

大里高中高二學生李鈺婷去年一口氣選了六門、廿七小時的課，包括高空探索、摘星山莊、惠來遺址等處實地探索，學到課本中沒有的活知識，更交到志同道合的新朋友。

大里高中地理教師陳思揚連續三年均參與開課，帶著學生走出教室學習，他把台中近百年來的變化融入走讀課程中，帶學生實地踏訪飲食和建築甚至手作、實境解謎等，發掘自己居住的城市故事，有學生畢業前還特地叮嚀他一定要繼續開課，讓他倍感欣慰。

教育局指出，課程利用週六、日上課，即日起至十二月十六日，學生可上活動網站報名，額滿為止。