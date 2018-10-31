〈中部〉歷史建築帝國糖廠修復 轉型產業故事館

2018-10-31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府費時一年餘，修復逾八十年的歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，卅日由文化局移交經發局，將活化轉型成「台中產業故事館」，展現台中百業的過去與未來，預計明年三月對外營運，與戶外生態園區發展成東區新地標。

戶外有生態池 將規劃為湧泉公園

台中市文化資產處指出，位於東區的帝國製糖廠台中營業所是在一九三五年創建，日治時期做為帝國製糖株式會社台中營業所，戰後成為台糖公司台中辦公處，一九九○年代停產並逐年拆除；營業所是全區僅存的日治時期建築，因具工業發展及專賣制度的歷史意涵，二○○七年七月登錄為歷史建築。

市長林佳龍稱這項修復工程是「美麗的錯誤」，台糖帝國糖廠占地約六公頃，曾在廿年前開發失敗，土方被挖走形成「爛攤子」，導致荒廢閒置，阻礙東區發展，市府重新定位規劃，考量台中火車站前最重要的是台中公園的日月湖，糖廠戶外有生態池，市府在後站定位作湖濱生態園區規劃湧泉公園，定名為「星泉湖」，將與日月湖相互輝映。

讓外界了解台中產業過去與未來

林佳龍指出，帝國製糖廠台中營業所修復完成後，將轉型為「台中產業故事館」，讓外界了解台中產業的過去與未來，比如帝國製糖廠的米糖經濟，造就了豐原的糕餅產業，戰後留存下來的機械鋼鐵鋁，發展成大肚山的五金手工具與精密機械，屆時產業故事館勢必精彩可期。

ＯＴ委外經營 預計明年3月開館

文化局指出，市府編列九千萬元預算修復糖廠，加上周邊湖濱生態公園景觀整治，預計總經費約二億六千萬元。經發局長呂曜志指出，帝國糖廠轉型為產業故事館，以ＯＴ方式委外經營，將以過去製糖產業為主軸，結合周邊舊酒廠文化園區，並辦理招商引進文創等產業，讓民眾認識百業的文化與潛力，預計明年三月開館。