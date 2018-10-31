〈中部〉神獸降臨？139線驚見巨鹿

2018-10-31

〔記者湯世名／彰化報導〕一名車友前晚騎機車行經往來彰化、南投的八卦山一三九線時，突然從山坡旁衝出一頭體型龐大的鹿，這名車友不敢相信竟然能夠親眼看見鹿，影片PO上網，民眾都說「山神出現」、「傳說中的麒麟現蹤」，並盛讚一三九線生態相當豐富，希望不要被有心人士給獵捕。

深夜衝上路面 機車險撞上

臉書「139、148縣道追焦團」昨天PO出一段相當珍貴的影片，只見一名車友前天深夜十一點多騎機車行經彰化市一三九線二十公里處時，突然從草叢蹦出一頭體型相當巨大的鹿，機車與鹿險些相撞，該頭鹿也乍見車燈嚇得竄逃，最後衝入山區的草叢，這名車友也險些摔車，但不敢相信竟然能夠在一三九線親眼看見這頭巨鹿，盛讚是「神獸降臨！」

體型比機車還大

影片PO上網，民眾熱烈討論，有人說這頭巨鹿比一輛機車還要大，從這頭鹿的兩支巨大鹿茸看起來應該是雄鹿，還有民眾說是：「麒麟再現」，也有民眾說是山神現蹤，到底是野鹿還是從圈養處逃出也引起不少民眾爭論。另外，有民眾說，一三九線生態豐富，以往也曾看過鹿在一三九線現蹤，但看到這麼大隻的還是頭一回。

當地一名居民說，數日前他也曾開車行經一三九線時險些撞到一頭鹿，研判是野鹿，對於用路人來說很危險；另名居民說八卦山晚上偶有野鹿穿越一三九線，且數量還不少，有部分是從圈養處逃出，他們已見怪不怪。

農業處︰鹿易受驚別干擾

對於一三九線出現鹿的蹤影，彰化縣政府農業處畜產科長殷世栓表示，八卦山脈鹿隻棲息處在田中與彰化市山區，數量不詳，由於鹿容易受驚，呼籲民眾盡量不要干擾牠，讓牠們在原有棲息地自然生存繁衍。