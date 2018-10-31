〈中部〉40多處補丁 投市南崗三路將刨鋪

2018-10-31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市台三線南崗三路，在地方民眾再三陳情下，三十日公路總局南投工務段公告，自十一月三日起將展開路面刨鋪工程，全長約三公里，也是近二十年首見大規模整平路面，屆時完工，該路修修補補宛如「乞丐補丁裝」的模樣，便可徹底獲得改善，進而提供用路人更安全的交通環境。

南崗工業區係南投縣規模最大的工業區，廠家數約五百家，年產值約一千二百億元，屬於台三線系統的南崗路，包括南崗一路、二路及三路都是四線道，除了是廠區對外要道，更扮演交通樞紐角色，貫穿草屯、南投、名間、竹山等四鄉鎮市，除可銜接國道三號南投交流道，也是聯繫玉山、日月潭、溪頭等風景區，不可或缺的觀光動線。

不過，南投縣議員洪明科指出，長期以來，南崗路因路面凹凸不平，導致機車騎士摔傷等事故頻傳，尤以南崗三路的路況最差，光是與仁和路、成功路兩條道路合計二百多公尺長的交叉路段，便有四十多處大小不一的補丁痕跡，不但影響市容觀瞻，也危及民眾進出安全，難怪引發民怨。

全長約三公里 經費四千萬

公路總局南投工務段表示，目前南崗路呈現補丁的窘狀，除了大型車輛進出頻繁輾壓外，自來水、瓦斯、電信等管線單位施工，也是主因之一，已籌措約四千萬元經費，將針對路況最差的南崗三路先進行柏油封層，整個工程預計十六天完成。

至於南崗一路及二路，則列入下一階段道路整治重點，因此，呼籲民眾在施工期間遵守交維設施、小心行駛，以確保行車安全。

柏油封層 三年內不得開挖

縣府工務處長陳錫梧說，南崗路管理權責雖屬公路總局南投工務段，但仍必須遵守「南投縣道路管理自治條例」規定，除非管線爆裂影響交通等意外因素，否則已封層的路段，三年內不得開挖，違者可處五萬元至十萬元不等罰款。