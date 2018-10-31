〈中部〉畜牧糞尿供農地肥分 雲林搶先破百場

2018-10-31

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣畜牧場沼液沼渣農地肥分申請通過案場突破一百場，全國之冠，環保署昨表揚縣府對河川保育用心，呼籲畜牧業者與農民申請加入沼液沼渣農地肥分計畫，節省肥料費用、水污染防治及廢水處理費用，又能減少河川污染。

全國之冠 可省肥料費用減少污染

環保署從二○一六年推動畜牧糞尿沼液沼渣做為農地肥分使用計畫，副署長張子敬指出，截至十月全國已有四百一十八場畜牧場取得使用同意，施灌總量每年一百三十九公噸，施灌農地面積一千二百四十四公頃，減少排放到河川的有機污染體每年八千三百七十二公噸。

環保局長張喬維表示，雲林縣共有一○二場畜牧場通過沼液沼渣農地肥分使用、廿五場通過農業事業廢棄物再利用，每年提供四十六．八萬噸畜牧糞尿可做為農田肥分，共可施灌五百五十三．四公頃農田，農民每年約可節省一千萬肥料費用；對畜牧場來說，可節省繳交水污染防治費用和廢水處理操作成本，每年約四百萬元。

張喬維說，肥水回灌農田，每年約可減少生化需氧量（BOD）二百七十九萬公斤、懸浮固體（SS） 四百三十三萬公斤，相當於斗六水資源回收中心近五年平均BOD削減量的廿八．六倍。

畜牧業者廖憲平表示，他去年底取得沼液沼渣農地肥分資格，施灌面積十二．五公頃，與他合作的農民種植稻玉米、木瓜及稻米，收成的木瓜更甜，同時更具抗病蟲害力，產量也提高了。

張喬維表示，畜牧場申請沼液沼渣農地肥分只要具有厭氧設備，去除豬糞尿等臭味，並取得附近農田合作許可，即可申請，縣府也會協助媒合農地。