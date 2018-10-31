〈中部〉番路彈藥庫建築群 將列歷史建築

2018-10-31

〔記者林宜樟、曾迺強／嘉縣報導〕位於嘉義縣番路鄉新福村的陸軍第五彈藥儲備庫（第一分庫）建築群共有四十六棟建物，已存在五十八年，軍方前年完成淨空，因彈藥庫建築群長期由軍方維護管理，保存良好，有大跨距檜木桁架等特色，見證中國與台灣交戰的緊張時期，經嘉義縣文化資產審議委員會審議通過，完成測繪後，將登錄為歷史建築，是全縣數量最多也是最大型的歷史建築群。

58年歷史 46棟建物保存良好

縣文化觀光局長許有仁昨說，一九六○年興建的番路彈藥庫建築群，庫房為空心磚建造，屋頂上有桶型排氣孔四個，正面兩個大門，前後各有三個高橫窗、七個下欄窗，因歷史超過五十年，進行文化資產價值評估。

見證當年中國與台灣軍備對抗

嘉縣文資審議委員會審議時認為，位於丘陵地的番路鄉適合興建易掩蔽的軍用建築，八二三炮戰後為了台灣本島備戰而興建彈藥庫，庫房數量多且分散，有軍事風險分散及戰備意義；彈藥庫建築群具防爆儲存功能，可顯現通風對應到彈藥儲存的價值，有國防歷史價值及建築特色，更見證當年中國與台灣軍備對抗，審議後通過為歷史建築，展現地域風貌建築群價值及歷史意義。

軍方允撥用 規劃綜合性文創園區

縣議長張明達說，過去彈藥庫是軍事管制區，周邊禁建，經多年爭取騰空彈藥及遷移軍力，規劃保留建物，未來不用再花大錢蓋新建築，可活化舊有具特色的建物，提供民眾進駐，呈現特色產業，發展山區觀光；番路鄉長林清根說，彈藥庫營區房地約二十六公頃，國防部已同意撥用，正辦理行政程序，未來朝結合運動、手作等綜合性文創園區規劃設計利用。