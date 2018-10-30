〈南部〉大創案遭炒作 黃偉哲反擊提告

2018-10-30

〔記者萬于甄、蔡文居、吳俊鋒、錢利忠／綜合報導〕台南市長選戰擦出火藥味，針對無黨籍市長候選人蘇煥智昨赴台北地檢署告發大創案，以及先前國民黨候選人高思博也在台南質疑大創案，民進黨市長候選人黃偉哲昨天反擊，委託律師赴台南地院遞狀對蘇煥智及高思博提出違反選罷法、加重誹謗告訴。對此，高思博提出誣告反制，蘇煥智則說，「不怕他告、正面迎戰。」

高思博、蘇煥智先後提出指控

針對市長候選人黃偉哲被大創供應商億豐富負責人葉啟中指控涉收賄二．七億元，護航包庇核災食品進口一事，蘇煥智昨赴台北地檢署按鈴告發，指控黃偉哲、前經濟部長鄧振中、國貿局長楊珍妮，以及黃偉哲辦公室主任曾碧珠等人，涉違反貪污治罪條例之圖利罪。

黃陣營強調禁得起檢驗

黃偉哲委任律師陳惠菊表示，「大創案」是從初選到大選，被炮製出來的案件，遭到對手不斷炒作，卻從來沒有人提出黃偉哲涉案的直接證據。她強調，黃偉哲沒有施壓、沒有關說、沒有收賄，也當然沒有不當得利，一切光明磊落，禁得起檢驗。

黃陣營發言人蔡旺詮表示，黃偉哲已在今年三月對抹黑的源頭葉啟中提告，而葉啟中因涉及多起詐欺案逃亡，遭到台北地檢署通緝中。高、蘇將詐欺通緝犯葉啟中的不實言論當成「聖旨」，淪為其放話的工具，兩人是否與葉有私下聯絡管道？是否應協助司法單位引渡回台面對法律責任？

蘇正面迎戰 高提出誣告反制

黃偉哲對蘇、高提出違反選罷法及加重誹謗告訴，蘇煥智說「不怕他告，會正面迎戰」，他認為黃偉哲應好好出面澄清說明；高思博則對黃偉哲提出誣告反制，他表示黃不能以法院、檢察官遲遲不啟動刑事調查程序，就一直「無罪推定」下去。

許忠信公布第二波文宣

此外，無黨籍市長候選人許忠信昨公布第二波文宣，以市長政見及立院政績為主軸，摘錄其兩年來擔任立法委員的問政實績，以及對未來市政的願景；候選人陳永和則勤跑基層分享治水政見，針對易淹地區補助防水閘門，陳永和強調，未來不可能再讓阿公、阿嬤搬沙包來擋水，無黨籍的林義豐也是勤跑基層爭取支持。