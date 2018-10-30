〈南部〉婦團提7大需求 20選將簽署認同

2018-10-30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南在地婦團昨天提出「公共托育」、「家暴議題」等七大需求，邀請台南市未來的市長、市議員候選人認同簽署，並同意未來當選後，全力投入推動自己所簽署的社會福利政策。包括台南市長候選人許忠信及市長候選人黃偉哲、蘇煥智、高思博派出代表，以及議員及議員候選人共廿人簽署。

13團體提公托、高齡、家暴等議題

台灣南方社會力聯盟昨天邀集大台南地區十三個關心台南市社會福利議題的非政府組織，在台南市議會召開「傾聽民意、邀您對話」聯合記者會。會中，由台南在地婦團提出「公共托育」、「高齡議題」、「就業與創業」、「性平議題與空間」、「身心障礙議題」、「社會安全網議題」、「家暴議題」七大社會需求。

許忠信親簽 黃、高、蘇派代表簽署

市長候選人許忠信昨天親臨簽署，黃偉哲、蘇煥智、高思博分別派代表到場簽署；市議員包含現任副議長郭信良、陳怡珍、王家貞、洪玉鳳、李文正等人也親臨會場支持及簽署。

由於六位市長候選人中有四位親自或派代表前來簽署，未到場的無黨籍市長候選人陳永和表示，因有國外訪客來訪，他陪同訪客推銷台南的觀光而不克參加，但他絕對支持關懷弱勢。無黨籍市長候選人林義豐則表示，他個人並未接獲相關活動的訊息，但他一定支持關懷弱勢及相關婦女議題。

多位市議員候選人親臨現場支持

市議員候選人李偉智、吳杰、林緯、陳嘉伶、蘇鈺雯、沈家鳳、黃俊勝、許至椿、李啟維、王姬方及郭鴻儀的代表等人也親臨現場支持社福提案及認同簽署。