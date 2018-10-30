〈南部〉（台東）東大先導生技廠動工 劉櫂豪︰助推產業

2018-10-30

〔記者張存薇／台東報導〕台東農業要再升級！產官學界攜手推動、計畫總經費高達近億元的台東大學「先導型食品生技工廠」昨天監造開工，預計明年三月開始試營運，將提供在地農作研發、試作食品、美容保養品等生技產品，領台東農業邁向「六級化」。

耗資近億元 明年3月試營運

立委劉櫂豪到場祝福，強調一個好點子從發想到量產、行銷，必須經過漫長而艱辛的路，也必須有大量的勞力及費用投入，不是每個人都可以負擔，透過學界、政府及產業界合力推動，將能真正幫助在地產業發展。

台東縣政府與台東大學合作，向花東永續發展基金爭取七三八三萬元經費，再加上教育部補助一四七七萬元、東大提撥九八四萬元，總計九八四四萬元經費將利用東大台東校區舊體育館中正堂，建置先導型食品生技工廠。東大校長曾耀銘指出，要讓台東農產品「六級化」，也就是一級農產品加上二級加工、三級行銷，可以透過先導型工廠協助，預計明年三月完工。

產學合作 研發食品、美容品

「先導型工廠」在大專校園內指的是「試量產的實習工廠」，而東大計畫以研發食品、美容保養品等生技產品為主，將新設萃取濃縮、乾燥、發酵、充填、包裝、面膜生產等設備，也會設置實驗室及檢驗分析儀器、展售中心等，並推動產學合作、人才培育。

縣長黃健庭指出，台東縣受限地處偏遠，雖然有很好的材料、原料，但沒有具研發功能的食品加工廠，許多產品也必須委託外縣市工廠代工，不但增加成本，也影響到台東產品的競爭力，先導型工廠雖然無法取得工廠認證，透過實驗、試作、研發可萃取開發膠囊、錠劑、粉包等，若值得進一步擴大規模，業者可再量產。