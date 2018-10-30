〈南部〉高雄70期重劃動土 亞灣開發再下一城

2018-10-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市公辦第七十期市地重劃區昨動土，代理市長許立明強調，高雄十二年來儲備一二○○公頃產業用地，連續兩年六都經濟成長率第一，上半年青年失業率最低、就業率最高，產業轉型已獲成果。

公辦都更 變更為經貿專用區

第七十期重劃區坐落於亞洲新灣區範圍內，面積約八公頃，超過八成是中石化土地，都市計畫變更為「特定經貿核心專用區」，市府可無償取得道路、公園、綠地等公共設施用地二．八公頃，提供五．二公頃經貿核心專用區土地，做為發展金融、展覽中心等產業腹地。

市府無償取得2.8公頃公設地

許立明感謝中石化在氣爆時的支持，他說，公辦重劃可取得公共設施用地及開發經費，地主也擁有開發機會，並可落實開創地利、漲價歸公，創造三贏局面。

許立明表示，亞灣區約有六百公頃土地，是過去緊鄰舊港區重工業原有的土地，藉由國際級重大公共建設、土地污染整治和都市計畫調整、公辦重劃，開發成台灣最重要的經貿特區，發展文創、數位內容、會展觀光等產業，成為高雄經濟成長的引擎及動能。

南北闢40米道 東西開20米路

地政局說明，第七十期重劃區將闢二條計畫道路與周邊連接，其中南北向道路工程會將籬仔內路拓寬為四十米道，北接和平二路，將來二○五兵工廠區段徵收開發完成，可南通時代大道，成為主要南北軸線；另闢東西向廿公尺道路，連通籬仔內舊聚落。

亞洲新灣區目前已完工的重劃區有六十期、六十五期、七十九期、八十期、八十三期等五個市地重劃區，一旁的二○五兵工廠區段徵收計畫書，已在今年八月十日公告期滿，現正辦理開發作業。