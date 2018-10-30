〈南部〉腦傷彈琴復健 吳坤穎5年成師

2018-10-30

〔記者王秀亭／台東報導〕五年前的一場車禍，當時三十三歲的吳坤穎雖逃過死神召喚，卻嚴重腦傷，造成左手、腳功能障礙，一架塵封的鋼琴喚起吳坤穎對音樂的熱愛，從一指神功開始，把彈琴當復健，不間斷地復健及彈琴，如今不僅在台東各大醫院演奏音樂，去年更當起課輔班音樂老師，他說，最喜歡用鋼琴曲目溫暖社會。

從一指神功開始 喜歡散播溫暖樂章

五年前平安夜的一場車禍，吳坤穎昏迷一個多月、歷經多次腦部開刀，救回一命，卻須長期復健，母親賴慧娟不離棄地照顧，直到看見衛福部台東醫院大廳一架鋼琴，推著喜愛音樂的吳坤穎下樓試彈，竟一試成為復健的動力。

吳坤穎從左手一指神功開始練起，透過琴音調劑心情，順便練習手指的張力，加上不間斷地復健，雙手逐漸靈活起來，如今台東馬偕醫院、台東基督教醫院、衛福部台東醫院、台東縣藥師公會都可見其彈琴的身影，一年前進一步當起音樂老師，到中華晨光全人關懷協會課輔班教課，每天行程幾乎滿檔，學生年紀從小學二年級到六十五歲長輩都有。

吳坤穎昨天應台東馬偕醫院之邀，在醫院一樓恩典廣場演奏多首樂章，更分享自己的生命故事，他說，每次到醫院常看到許多病友努力復健，彼此互相鼓勵，認為「信心」是復健病友最需要的，自己經過五年的努力，不僅彈琴流利，已能撐拐杖行走一百公尺，未來要以恢復正常行走為目標。