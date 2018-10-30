〈台北都會〉陳佩琪遭指干政 為轉移柯失言？

2018-10-30

〔記者鍾泓良、蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕市長夫人陳佩琪前天於臉書質疑過去柯市府活動總由三立得標，遭外界指是干預活動招標，再度引發干政質疑。柯文哲昨受訪千篇一律重申「我回去叫她少寫」。民進黨台北市長候選人姚文智說，如果經過公開招標程序，天王老子來都不該講這些話，懷疑是藉此「圍魏救趙」，轉移婦聯會失言焦點；國民黨台北市長候選人丁守中則僅說「社會自有公評」。

過去馬、郝市府跨年晚會連續十三年都由ＴＶＢＳ舉辦，而在柯市府任內從二○一六年跨年開始，連續三年都由三立得標；今年底跨年晚會則改由華視得標。

柯文哲昨受訪說，太太發言恐造成反效果，對於外界質疑陳佩琪講市府標案是干政，柯則回應︰「不會啦，台北市政府最大的好處是每個局處都獨立作業。」

姚文智昨懷疑，是不是婦聯會的事情失言，家裡的人出來講些話，藉此「圍魏救趙」，不要陷入陳佩琪所規劃的伎倆。丁守中過去曾說家人絕不會干預市政，也不會有「第一市長夫人干政」，被認為是針對陳佩琪；但昨天態度低調，僅說「社會自有公評」。

台北市觀傳局副局長陳譽馨說明，跨年晚會都是合乎「採購法」經過公開上網，交由評選會評分才選出廠商；她強調，招標過程為觀傳局獨立辦理，並無受到市府高層或市長夫人影響。