〈台北都會〉批柯「劍青賤租救國團」 姚：收回蓋社宅

2018-10-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲近日談論婦聯會「現在運作好好的，管它過去在幹嘛」，後改稱是在講救國團，引發一場言論風波，也意外掀起救國團承攬劍潭青年活動中心、北市運動中心的話題。民進黨台北市長候選人姚文智昨受訪時，兩度批評柯文哲選前承諾收回劍青，現在卻以專簽密約方式，賤租給救國團；姚文智主張將劍青收歸市有，若他當選，要與救國團解約收回，興建成社會住宅。

柯承諾收回卻出租 比郝任內更便宜

救國團長期以低價租用劍青，遭北市議員踢爆，柯文哲先前稱租期到不續租，後來卻以專簽方式與救國團訂立新約，續約八年且租金調降。

姚文智昨接受廣播電台主持人周玉蔻訪問時指出，柯文哲上任前承諾要收回劍青，上任後竟用較前市長郝龍斌更便宜的租金賤租給救國團，甚至以專簽處理、形同密約的方式，繼續和救國團「交陪」。

昨下午在民生社區掃街拜票時，姚文智再批，劍青就是柯賤租的，他查過劍青這塊地，五十％產權屬於北市府，其餘屬於國有財產署，地上建物是當年教育部與僑委會以國庫通黨庫方式興建，為什麼柯選前承諾要收回來，現在卻說「好好的、過去管它幹嘛」。

因此，姚文智主張，市府續租救國團的合約應該被調整或失效，他若當選，上任後將即刻調整，未來當然要解約。姚文智認為，劍青房屋格局接近社會住宅，適合做為混居型社宅，因此將收回劍青轉作社宅，以符合公平正義。

除了劍青，救國團承攬經營北市六家運動中心，外界估計，救國團經營運動中心，免繳十七％營利事業所得稅，一年可獲三億九千萬元收入，淨利則有三千六百萬元。北市議員梁文傑質疑，救國團已被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，卻壟斷六間運動中心，違反政黨法。

督管運動中心的北市體育局表示，救國團與北市府續約中山、南港、信義、大安、文山、內湖六間運動中心，其中在柯市長任內主簽約的是南港與內湖，其餘是在柯就任前就簽約，均依照促進民間參與公共建設法進行公開招商，一切依法辦理。